L'attaccante del Parma Luca Siligardi è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita del match con l'Atalanta: "Loro sono una squadra brava in tutto, dovremmo stare attenti soprattutto a Ilicic e Gomez, la classifica attuale non rispecchia i loro valori. Gervinho è importantissimo per noi, lo ha dimostrato e facciamo affidamento su di lui".