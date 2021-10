Fiducia a tempo per Enzo Maresca: il futuro dell'allenatore del Parma si deciderà dopo il trittico di partite che vedrà i ducali impegnati in casa contro Cittadella e Vicenza e fuori casa contro il Lecce. Se non ci sarà l'auspicato cambio di rotta richiesto il divorzio sarà inevitabile. Per la successione dell'ex tecnico del Manchester City Under 23, come riportato da Nicolò Schira, si continuano a seguire nomi dal grande fascino: Hernan Crespo, Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta, quest'ultimo molto apprezzato da DS Mauro Pederzoli.