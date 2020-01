Dopo il rinnovo di Bruno Alves, negli ultimi giorni di mercato il Parma continua a concentrarsi sulla difesa: il ds gialloblù Faggiano sta lavorando per Jorge Cuenca, difensore centrale classe ‘99 del Barcellona B: si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.



​IN FORMA - In questa prima parte di stagione Cuenca ha totalizzato 10 presenze e 1 gol prima di fermarsi per la frattura del metatarso. Solo un brutto ricordo, però: oggi il giocatore ha completamente recuperato dall’infortunio e si allena regolarmente in gruppo da un paio di settimane circa. E ora per Cuenca potrebbero aprirsi le porte della Serie A.