Un altro lungo stop per Roberto Inglese. L’attaccante si è infortunato ieri contro la Juve e oggi si è sottoposto agli esami di rito. Questo il report ufficiale del Parma in merito: “Roberto Inglese, in seguito al trauma subito ieri sera durante la gara contro la Juventus, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica”. È presto per avere le tempistiche esatte di recupero, ma Inglese dovrebbe stare fuori almeno due mesi per un infortunio di questo tipo. Una tegola pesante per D'Aversa e il Parma...