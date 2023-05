Il futuro del Parma coincide con il suo passato più glorioso. Almeno per quel che riguarda l'abbigliamento tecnico del club.



A partire dalla prossima stagione agonistica la squadra gialloblù tornerà ad indossare maglia griffate Puma, sponsor tecnico già presente in Emilia nel periodo di gloria compreso tra il 1995 e il 1998. Anni d'oro per i ducali, capaci con il logo del felino sul petto di sfiorare il successo in campionato e di ottenere la prima storica partecipazione in Champions League.



L'accordo tra la società emiliana e la multinazionale tedesca è stato reso noto dal club con una nota comparsa sui propri canali social: "PUMA e Parma Calcio annunciano la firma di una partnership pluriennale che, a partire dal 1° luglio 2023, tornerà a unire i due brand che negli Anni ’90 hanno scritto insieme pagine gloriose della storia del Club crociato. PUMA sarà Global Technical Partner delle squadre maschili, femminili e giovanili del Club: la presentazione della partnership sarà svelata durante l’event-night in programma mercoledì 17 maggio al Castello di Felino"