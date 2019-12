Sono feste particolari in casa Parma, considerando che quest’anno non c’è il Boxing Day in Serie A e il campionato riprenderà il 5 gennaio. I crociati inaugureranno il nuovo anno nel difficile campo di Bergamo ma con ben 25 punti in classifica e una settima posizione solitaria. D’Aversa ha spinto in alto la sua squadra, soprattutto dopo aver conquistato vittorie e punti contro le grandi di Serie A. Contro le piccole i gialloblu fanno fatica ma quello che conta è essere in una posizione tranquilla quando mancano ancora due giornate del girone di andata.



Meno quindici all’obiettivo stagionale quindi, una salvezza che sembra raggiungibile molto prima della scorso campionato. Il Parma quest’anno ha diversi problemi di infermeria, ha giocato diverse partite senza centravanti di ruolo ma ha raccolto punti in ogni modo e su campi difficilissimi. Settimo posto sotto l’albero ma occhio ad abbassare la guardia per non commettere lo stesso errore di un anno fa. Il Parma non è più una neopromossa e sta cominciando ad accumulare esperienza in massima serie. È un discorso che vale sia per i giocatori che per l’allenatore. Non è un caso se nelle ultime due gare i punti sono arrivati in extremis.



Ancora nel recupero, come contro il Napoli. Stavolta ci ha pensato Grassi, trovando un meritato gol su cross perfetto di Kulusevski. I crociati non mollano mai e questo atteggiamento viene ricambiato con le reti segnate sulla sirena. Il 2019 si è chiuso in positivo, anche se nello scontro diretto col Brescia ci si aspettava qualcosa in più. Per come si era messa la gara il Parma ha preso il massimo, un punto d’oro che muove la classifica e proietta i Ducali nelle zone alte della classifica.