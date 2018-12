. È successo ancora, proprio nella 18^ giornata di Serie A. È bastato uno squillo del solito Inglese, che prende in mano lo scettro da protagonista nel giorno in cui viene risparmiato il compagno di reparto Gervinho. Il bomber crociato ex Chievo, abituato a lottare fino all’ultimo cercando di tenere sulle spalle tutto il peso dell’attacco, risolve il match con un diagonale preciso sullo scadere del primo tempo. Ancora una volta il Parma espugna uno degli stadi che hanno visto la storia del calcio italiano.. Ed è sempre bello tornare in Emilia con il bottino pieno.A molti sostenitori sarà tornato in mente quel caldo pomeriggio di giugno 2017. La Curva Ferrovia dello stadio toscano piena di tifosi e la squadra che trionfa sull’Alessandria nella. I ducali conquistano la Serie B grazie alle reti di Scavone e Nocciolini. Ma già diversi anni prima, nel maggio 1999 i crociati espugnarono il Franchi ed alzarono al cielo la. Il capoluogo toscano è terra di vittorie per i gialloblu, tornati quest’anno ad affrontare la squadra viola dopo tre anni di serie minori.. Chi ci avrebbe messo la firma ad inizio stagione? Per completare il girone di andata manca ancora una gara. Sabato 29 dicembre al Tardini arriva la Roma e per i crociati non sarà facile chiudere l’anno col botto davanti ai propri tifosi. Ma i ducali sanno come fermare chiunque, squadre dal grande blasone comprese. Intanto è arrivata la tanto attesa vittoria di dicembre e tra 90 minuti ci saranno le meritate vacanze per i ragazzi di D’Aversa.