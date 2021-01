Il 2021 del Parma Calcio è cominciato nello stesso modo in cui è terminato il 2020. Con una sconfitta, sempre contro una diretta concorrente per la lotta salvezza. Questa volta i crociati sono riusciti a far resuscitare il Torino di Giampaolo, la squadra che veniva sempre rimontata e che non vinceva in campionato da praticamente due mesi. Chi è ultimo in classifica e affronta il Parma vince sempre. È accaduto col Crotone e col Toro. Il 2021 del Parma non ha portato novità nemmeno sulla fase realizzativa: i Ducali non segnano al Tardini dal 2-2 contro lo Spezia del 25 ottobre 2020. Il gioco propositivo di Liverani non si è mai visto dopo quindici giornate. Anzi, si è spesso visto un Parma senza idee soprattutto negli ultimi venti metri.



Sono ore di riflessione per il futuro di Liverani, il quale potrebbe essere esonerato alla vigilia del match di mercoledì contro l’Atalanta in trasferta. Se bisogna cambiare, ed è ormai evidente che serve una svolta in panchina, occorre farlo subito visto il calendario impegnativo dei crociati e soprattutto in vista della sessione di calciomercato invernale che apre il 4 gennaio. Con il mister nuovo e qualche innesto di esperienza, ovvero giocatori pronti per disputare il campionato di Serie A fin da subito, si potrebbe dare una svolta all’ambiente Parma. Il 2021 dei crociati è cominciato male ma potrebbe raddrizzarsi con mercato e cambio in panchina. Gennaio è decisivo e ormai è tempo di intervenire per cercare un netto cambio di rotta.