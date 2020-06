Una vera e propria beffa per i crociati al ritorno al Tardini dopo quasi quattro mesi.. Prima De Vrij poi il gol dell’ex Bastoni che non ha rinunciato ad esultare. Alla fine passa l’Inter di Conte che anche se era squalificato evidentemente con i cambi del secondo tempo ha dato una svolta al match, soprattutto col duo Moses-Bastoni. Se il primo gol era arrivato con un doppio tocco di testa in area ecco che l’1-2 è stato realizzato grazie alle riserve: cross perfetto di Moses, Bastoni tutto solo in area non ha esitato ad appoggiare in rete battendo Sepe. In due minuti il Parma è riuscito a cancellare ciò che di bello aveva creato nel primo tempo. Tante occasioni, forse troppa facilità ad arrivare sotto porta e un solo gol segnato sulle diverse limpide occasioni da rete. Il tridente crociato ha creato non poche difficoltà alla retroguardia nerazzurra con le imbucate di Gervinho e Kulusevski e con la fisicità di Cornelius. Forse poca cattiveria in zona gol e molte occasioni sprecate impediscono al Parma di trovare il 2-0. E nel calcio si sa che le partite bisogna chiuderle, soprattutto quando si affrontano big esperte come l’Inter.Una sconfitta che può servire da lezione visto che la salvezza è ormai praticamente raggiunta. Prendere due reti in due minuti è sempre un problema che accende un campanello d’allarme ma la difesa crociata è stata quasi perfetta per tutti i 90’ di gioco. Bastano due disattenzioni però e l’avversario ti punisce senza pietà.. Gli attaccanti Caprari e Karamoh avranno comunque la possibilità di farsi vedere all’opera già a Verona mercoledì sera. Il Parma del ritorno al Tardini ha capito che può impensierire chiunque, squadre organizzate come l’Inter comprese. Ma solo con maggiore attenzione in fase difensiva si potrà parlare di altri obiettivi. La salvezza intanto è in tasca ed è quello che conta.