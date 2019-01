Dopo aver chiuso un 2018 splendido a quota 25 punti, il Parma è tornato dalle vacanze con la solita voglia di stupire. Il mese di gennaio nel calcio è quasi sempre decisivo per diversi motivi. Vuoi che nella finestra invernale ci calciomercato ti puoi rinforzare per affrontare il girone di ritorno con armi in più. Vuoi che dopo tre settimane di stop cerchi di tornare in campo con il giusto atteggiamento. Il Parma ha cominciato il mese di gennaio e il 2019 col botto sia sul campo che fuori. Sul mercato, dopo l’arrivo di Kucka ci si aspettano altri movimenti sia in entrata che in uscita. Sul manto erboso della Dacia Arena si è vista la solita squadra cinica e combattiva.



Il Parma formato trasferta ha un ritmo impressionante, addirittura da zona Europa. In dieci gare giocate lontano dal Tardini sono arrivati ben 15 punti, due in più di quelli conquistati in casa. La tecnica di gioco difesa-contropiede funziona soprattutto contro le squadre che amano giocare e a volte scoprirsi. Gli esterni veloci del Parma non aspettano altro per cogliere il momento giusto e partire in contropiede. Ancora una volta la coppia gol Inglese-Gervinho è stata decisiva per conquistare la vittoria. Ovviamente ci si aspetta un ritmo simile anche al Tardini. La Spal è avvisata, quando domenica prossima potremmo vedere il debutto dal primo minuto del panzer Kucka. Settimana cruciale anche sul fronte mercato. Spazio alle uscite, soprattutto dei giocatori fuori lista o desiderati in Serie B come Calaiò, Ceravolo, Baraye e Ciciretti. Come affermato dal Presidente Pizzarotti, in entrata sarà un mercato ragionato in vista del futuro. Un futuro sempre più roseo in casa Parma Calcio. A quota 28 punti la salvezza è davvero dietro l’angolo. Il 2019 crociato comincia col piede giusto, e il Parma era già a metà dell’opera a inizio inverno.