A 23 anni è pronto per fare il salto di qualità e debuttare nella massima serie. Stiamo parlando di Leo Stulac, talentuoso centrocampista del Venezia in procinto di passare in maglia crociata. Un grande acquisto per il Parma di D’Aversa sia per il presente (il ritorno in Serie A dopo tre anni dal fallimento) che per il futuro (si parla addirittura di un quinquennale proposto al ragazzo). Insomma, è un colpo che andrà a ringiovanire il reparto in mezzo al campo dei crociati il quale attualmente si trova con una media età troppo alta per disputare un campionato colmo di campioni e giocatori tecnici. Il giovane sloveno classe ’94 ha le qualità per giocare titolare nello scacchiere del nuovo Parma, e dovrebbe essere proprio lui il primo colpo di Faggiano per il mercato estivo. La sensazione è che Stulac non sia una riserva ma un rinforzo capace sia di creare gioco che di calciare da fuori area.



Un top 11 della scorsa Serie B, dove nel Venezia di Inzaghi ha realizzato 7 gol in 23 presenze compresi i Playoff. Lo scorso anno ha fatto sognare i tifosi lagunari con prodezze da gran giocatore. Numeri da regista alla Pirlo e conclusione pungente soprattutto sui calci piazzati. Una bella prospettiva per il Parma che verrà e un sogno che il giocatore conserva nel cassetto fin da bambino: giocare con la nazionale slovena. Dopo aver disputato due amichevoli con la Slovenia Stulac punta dritto agli europei e il Parma sa come far crescere il giovane talento.



Il pezzo forte di Leo è il tiro, oltre alla visione di gioco. Una pedina che crea tanto e finalizza quando ha l’occasione di colpire. Leo vede la porta. Leo calcia le punizioni come il Leo più famoso. I tifosi crociati già si immaginano le prodezze di un vero regista che probabilmente a stagione cominciata si alternerà con Scozzarella, ora alle prese con un infortunio. Le reti più belle di Stulac sono arrivate prorpio su calcio piazzato (la punizione a giro col Foggia è da far vedere a tutte le scuole calcio). Non solo gol per Stulac ma anche assist importanti per gli attaccanti. Il reparto offensivo crociato è avvisato. Arriva dalla Slovenia il nuovo gioiello che illuminerà il Tardini. Si chiama Leo e ha il talento di un grande calciatore.