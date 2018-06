Claudio, agente Fifa, è stato intevistato dai colleghi Radio Incontro Olympia. Argomento del giorno? Milinkovic-Savic in uscita dalla Lazio: "Sefosse stato un mio cliente - ha dichiarato - sarei stato davvero contento. E' un gran giocatore, ho un'alta opinione di lui. Mapuò essere convinto. Come? Con l'offerta giusta". Ecco: un assegno a tre cifra tanto per iniziare, ma laci sta seriamente pensando.