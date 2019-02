Pastore sta vivendo una stagio nero e le critiche non mancano. Se a prendere le sue difese non ci ha pensato nemmeno un suo grandissimo estimatore come Walter Sabatini che ha definito il suo rendimento “imbarazzante“, questa volta è scesa in campo la moglie del giocatore che ha risposto un con post su Instagram.

“Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani“. Queste le parole di Chiara Picone nei confronti di chi critica il giocatore giallorosso.