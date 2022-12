ha parlato del futuro del difensore de"C'è un diritto di riscatto che è stato fissato senza fondamentalmente essere trattato e da lì abbiamo avuto anche un po' di discussioni col presidente Lotito.""A mio modo di vedere sarebbe stato meglio fissare un diritto di riscatto più consono. Non mi riferisco ovviamente al valore del giocatore, perché se Acerbi oggi avesse 10 anni in meno varrebbe oggi 50 milioni di euro."Io sono comunque fiducioso, mi aspetto che il buonsenso avrà la meglio. Sarri sta facendo molto bene alla Lazio, Romagnoli sta facendo molto bene e tatticamenteDall'altro lato Acerbi si sta mettendo davvero in luce all'Inter: conosceva già benissimo Inzaghi e oggi in questo contestoCon tutte queste premesse" - ha aggiunto nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb - "a fine anno bisognerà solo sedersi e trovare la quadratura del cerchio. Con un po' di buonsenso alla fine si troverà una soluzione se l'Inter vorrà riscattare Acerbi".. Purtroppo poi si mettono delle croci su determinati calciatori un po' troppo presto e questa è una cattiva abitudine che abbiamo soprattutto in Italia, perché magari in altri Paesi hanno un po' più di pazienza nell'aspettare i ragazzi."Joao Mario lo abbiamo preso in un momento molto delicato della sua carriera, non poteva stare più all'Inter coi tifosi che lo criticavano tantissimo. Probabilmente i giudizi erano troppi forti, Joao Mario sarebbe potuto restare all'Inter altri 10 anni per le qualità che ha".