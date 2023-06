Federico Pastorello, nell'incontro con Ausillio nella sede dell'Inter per i rinnovi di De Vrij e Acerbi, ha parlato poi anche, a Sky Sport, di Roberto Pereyra e Tommaso Baldanzi: "Baldanzi ha tante richieste, ha fatto molto bene. Vediamo in base al progetto giusto, perché a Empoli sta bene. Non c'è nessuna offerta ufficiale, ma tanti interessamenti. Per Pereyra c'è un dialogo aperto con l'Udinese, è possibile che rimanga. Ma c'è il desiderio, giustificato visto le prestazioni degli ultimi due tre anni di provare ad avere un'opportunità in un club che possa fare le coppe europee, ma con l'Udinese abbiamo un ottimo rapporto e non escludo che possa rimanere".