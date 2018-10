L'attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il derby sarà una bella partita. Vedo Gattuso sempre concentrato, sta facendo un gran lavoro e di questo non avevo dubbi. L'Inter però è molto forte, sarà una partita difficile. Vincerà chi arriverà con la testa e la mentalità giusta a questa gara. Il derby di Milano è sempre importantissimo e difficile da preparare e da giocare. In bocca al lupo a Inter e Milan., con grandissimo talento. Tuttavia penso che le partite possono essere decise dai singoli, ma per vincere il campionato c’è sempre bisogno di tutta la squadra"., per loro e anche per i tifosi che avevano bisogno di ritrovarsi in un Milan con volti che conoscono bene.Ricevo tanti commenti e messaggi sui social da parte dei tifosi milanisti, in Italia e nel mondo. Questo mi rende felice e mi fa pensare che, nonostante siano passati alcuni anni da quando sono andato via, l’affetto con i tifosi e tutto l’ambiente non è mai finito. Con chi mi troverei bene in questo Milan? Questa domanda la giro ai tifosi: con chi mi vedreste bene nel Milan di oggi?".Lui conosce l’ambiente alla perfezione, ogni angolino di Milanello. E’ l’uomo giusto per tenere unito il gruppo. Gli mando un grande abbraccio".Il mio consiglio è di imparare subito l’italiano per ambientarsi rapidamente e cercare in tutti i modi di fare bene, in campo e fuori. I tifosi del Milan sono incredibili e lo ameranno".