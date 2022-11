Wilfried Zaha continua ad essere l'oggetto del desiderio di molte squadre di Premier League. Il giocatore del Crystal Palace è in scadenza di contratto a giugno 2023 e le pretendenti non mancano. Su di lui si è però espresso Patrick Vieira, allenatore delle Eagles, con riferimento alla sua possibile partenza. "Non si farà distrarre dalle voci di mercato", ha dichiarato il tecnico francese, "sappiamo quanto è importante per noi. La decisione per il futuro sarà sua, ma faremo di tutto per convincerlo a restare". Nonostante le numerose richieste, la volontà del club rimane dunque quella di provare a trattenere il giocatore.