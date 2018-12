Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport l'ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa ha dato un'indicazione sul futuro di Federico Chiesa: "La Juve ha già due giocatori per ruolo di grandissima qualità: non posso sapere quanto lo farebbe giocare Spalletti, ma credo che nell’Inter potrebbe diventare più importate. E trovare una squadra che crea tante occasioni da gol: ovvero ciò che aumenta la capacità realizzativa di un giocatore che ha gol nei piedi come Federico".