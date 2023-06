Il rollercoaster pazzerello dellaè avviato all’ultima curva e finalmente s’intravvede la linea d’arrivo.ad effettuare l’aumento di capitale (attraverso il prestito obbligazionario in bond convertibile pari a 30 milioni di Banca Sistema) e di fatto entrerà nella stanza dei bottini della società; e potrà concretamente avviare la complessa ricostruzione di società e squadra, intervenendo a fondo col bisturi sugli organigrammi dirigenziali e sull’organico, oggi ridotto all’osso. Per avere l’ufficialità della conclusione del deal tuttavia si attenderà settembre, quando il tribunale civile di Genova omologherà l’accordo di ristrutturazione del debito con la transazione fiscale, accordo in via di definizione proprio in queste ore.relativa al totale dei 21 milioni complessivi (quindi relativi a tutti i procuratori convolti) pagabili in tre rate annuali. La Sampdoria sul mercato movimenterà, in entrata e in uscita, almeno una ventina di calciatori e non sarebbe saggio per gli agenti riottosi restare fuori dal giro…(Macquarie, Sistema e Progetto) con il risarcimento dei crediti SACE (circa 54) milioni e con l’Erario (da 13 a 5 milioni) utilizzando la rottamazione delle cartelle del 40% e la diluzione del debito in dieci anni. A posto anche la partita con i fornitori e gli altri creditori chirografari. Un monte debitorio che si colloca tra i 60 e i 70 milioni, accollato alla nuova proprietà. Dai 200 milioni pre ristrutturazione.Il tribunale di Genova aveva rinviato al 19 giugno (il giorno precedente la terza convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022) il via libera al prestito obbligazionario (indispensabile per completare il piano di ristrutturazione) in attesa di ulteriori chiarimenti.. Niente di vero. Si è trattato di un normale provvedimento deciso a tutela del compratore, ovvero a garantirgli di non perdere l’intero finanziamento promesso (i 30 milioni destinati all’aumento di capitale) nel caso il piano non venisse approvato. Il tribunale ha nominato un sorvegliante, l’avvocato Stefano Gorgoni dello studio Gorgoni Pellati Lombardini di Pavia. Tempi strettissimi per ripassare al pettine i termini del piano già peraltro approvato dall’esperto della composizione negoziata, l’avvocato Bissocoli, da un attestatore indipendente e dallo stesso tribunale in via protettiva., nella quale oltre all’approvazione del bilancio si dovrà rinnovare il cda. Era sembrato pacifica la riconferma dei quattro membri attuali (Lanna, Romei, Panconi e Bosco) il cui mandato è in scadenza., ha chiesto e ottenuto dal trustee Vidal la convocazione dell’assembla della SportSpettacolo Holding (mercoledì in prima convocazione, giovedì in seconda), la società che detiene tuttora la proprietà della Sampdoria.colpevole ai suoi occhi di aver dato via libera, nel corso della convulsa assemblea sociale del 30 maggio scorso, all’aumento di capitale proposto da Radrizzani. Decisione che aveva messo fuori gioco il Viperetta. Secondo motivo, con la minaccia di non approvare il bilancio, ottenere la nomina di un suo uomo di fiducia nel nuovo cda blucerchiato Del quale farà parte, in veste di osservatore, anche una persona indicata da Radrizzani. Stando così le cose, non sono escluse le dimissioni al completo del cda, con il ripescaggio di un paio di membri non sgraditi a Ferrero: Bosco e forse Lanna, del quale peraltro il Viperetta aveva detto peste e corna definendolo “il peggior presidente nella storia della Sampdoria”. In uscita Gianni Panconi che ha già trovato una nuova occupazione e Antonio Romei ex sodale di Ferrero ma inviso al Viperetta dal 2019 quando Ferrero lo costrinse alle dimissioni accusandolo di aver tirato la volata a Vialli, in corsa con Dinan e Knaster per rilevare il club. Romei, successivamente riabilitato da Edoardo Garrone (sempre vigile tra le quinte), era entrato nell’attuale cda.. Voci dal suo entourage indicano che l’ormai quasi ex proprietario non farà colpi di testa, non metterà i bastoni fra le ruote a Radrizzani, pur essendo rimasto scottato dall’esito della vicenda del trust che incapsulava la Sampdoria: sperava di ottenere una trentina di milioni (peraltro tutti destinati a coprire i concordati delle due sue aziende in stato prefallimentare) probabilmente ne ha avuto meno della metà., la società che fa capo ai 49ers di San Francisco, proprietari della franchigia della NFL. Ha incassato oltre cento milioni di euro, denaro che potrebbe utilizzare per scavalcare il prestito obbligazionario. O comunque per successivi investimenti in Sampdoria. In attesa dell’ingresso nel capitale azionario (con una quota del 30%) della Qatar Sports Investments di Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG e intimo amico dell’emiro Tamin bin Hamad Al Thani, massima autorità politica del Qatar e proprietario di Qatar Authority, il fondo sovrano del paese del Golfo. In tempi successivi anche i San Francisco 49ers entreranno nella compagine blucerchiata, rafforzando il potenziale finanziario del club che ha messo il ritorno in serie A fra gli obiettivi strategici.Al momento i più accreditati sono Filippo Fusco (ex Juve Next Generation) e Marco Baroni, allenatore uscente del Lecce. Restano in pista per la panchina le candidature di Pirlo e Gattuso, mentre con Filippo Inzaghi un primo abboccamento finora non ha avuto seguito.