. Un caso che, nel nostro paese, ben ricorda la questione Juve-Napoli, mai disputata per la mancata partenza dei partenopei, che nel ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo si sono appellati alle decisioni dell'Asl., terzino del Galatasaray. Allarme, certo, ma nessuna emergenza, in un momento in cui - ahinoi - ci siamo tristemente abituati a nuove positività. Scattano i consueti comportamenti previsti dal protocollo: isolamento per il giocatore, quarantena per i compagni, immediatamente testati per una seconda volta.(gara inizialmente in programma questa sera)., ministro della Salute, parla alla tv di stato, minacciando la federazione: "".Parole chiare, dure, che mettono la federazione spalle al muro. Ma viaggiare in trasferta, seguendo protocolli e procedure, è permesso: l'ultimo caso è quello della Croazia, di scena ieri in Svezia dopo la positività di Vida e Brozovic. Non basta, il governo è inflessibile. E la federazione, tramite un comunicato, spiega: "Abbiamo chiesto alla squadra di restare in Norvegia fino a nuovi test.". Il presidente della Federcalcio,, spiega: "I giocatori sono stati testati quattro volte dal loro arrivo in Norvegia, tutti i 39 tamponi sono negativi", ma è costretto ad alzare bandiera bianca: "".Un gesto forte, pieno di delusione e amarezza. Per la mancata possibilità di non giocare, ma anche per la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua rispetto al resto d'Europa. La squadra, rappresentata da Stefan Johansen, Martin Ødegaard e Joshua King, dirama un comunicato, spiegando: ". Viviamo in quarantena in hotel, indossiamo mascherine, ci provano la febbre, abbiamo un aereo charter dedicato, manteniamo le distanze e abbiamo un medico che si dedica solo a questa cosa.. Per quattro anni abbiamo lavorato davvero duramente per ottenere le possibilità di qualificazione al campionato e avanzare di oltre 40 posizioni nel ranking FIFA. Non giocare le partite internazionali contro la Romania e l'Austria può infrangere rapidamente le nostre ambizioni sportive sia a breve che a lungo termine.. Amiamo rappresentare il nostro paese e speriamo che le autorità norvegesi ci diano il via libera per viaggiare".Una storia sin qui già complessa e singolare, che si arricchisce però di un capitolo che appare quasi clamoroso. La particolarità riguarda infatti il destino di Romania-Norvegia. Cosa succede in caso di positività? Il protocollo Uefa ormai lo conosciamo: squadra in campo se raggiunge i 13 calciatori, partita rinviata se il numero è insufficiente. Ma qui non è un problema di numero, è un problema politico. Il terzo punto del protocollo recita: "se non è possibile riprogrammare la partita, la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA prenderà una decisione in merito. Per la federazione nazionale responsabile della partita che non si disputa per intero verrà decretata una "sconfitta a tavolino" da parte della Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA,)". Ebbene sì, un sorteggio per decretare il risultato finale qualora la decisione non dipenda dalle due federazioni. Un'eventualità non smentita anche da, tra i responsabili media dell'Uefa, che ha parlato a VG.no: "Tutti i casi sono diversi. Non posso dire sì o no, posso solo dire che queste sono le regole. C'è un comitato indipendente, lo esamineranno e decideranno. Si tratta di un caso abbastanza nuovo e senza precedenti, quindi è difficile per me dire qualcosa sull'esito".