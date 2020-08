Genovese classe 1997, Caroline Donzella è una studentessa e modella in rapida ascesa sui social. Di lei si è occupato anche Dagospia, con un gossip-ritratto targato Dandolo: "Tutti pazzi per Caroline Donzella! La ipnotica modella e studentessa universitaria è tra le voci più cercate in google. Nata in una famiglia benestante e in vista della Genova bene e residente nel Principato di Monaco, la bonissima Caroline ha già mandato fuori giri molti vip, che hanno chiesto informazioni su di lei... Sarà il nuovo volto della tv post lockdown? Ah, saperlo...". Caroline ha frequentato la IUM international university of Monaco, dove si è laureata da poco, è una grande appassionata di motori e sogna per il suo futuro una carriera da attrice.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DELLA CONTURBANTE CAROLINE DONZELLA!