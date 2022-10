Giampaolo Pazzini, talent di DAZN, ha commentato così il successo ottenuto dal Milan sul campo del Verona: "Per il Milan era importante vincere, era una partita complicata: il Verona è stato aggressivo. Il Milan non era brillantissimo, ma quando non sei brillante e riesci a portare la vittoria a casa è un bel segnale che dai al campionato”.