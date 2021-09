Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell’Inter, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul nuovo corso nerazzurro: “I nerazzurri ora attaccano in modo diverso. Lukaku era una forza della natura, ma anche un accentratore. Ora vedo più varietà di soluzioni, a livello sia di scelte sia di modi per andare in porta. Nelle prime due partite mi sono parsi giocare meglio”.



SU LAUTARO - “Martinez ha già mostrato quanto vale negli ultimi anni. Ormai è un punto fisso anche dell'Argentina. Penso che possa adattarsi alla perfezione sia con Correa sia con Dzeko”.