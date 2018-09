Giampaolo Pazzini, attaccante del Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha svelato un retroscena di mercato sulla Juventus: "L'Inter? Sono arrivato nella squadra campione del mondo, che aveva una mentalità pazzesca. Come la Juve oggi. È vero che sono stato vicino due volte alla Juve? Sì, prima e dopo l'Inter. Rimpianti? Direi di no, ho giocato in grandi squadre e in Champions, ho fatto più di 100 gol in A. Ma un rimpianto ce l'ho: essere rimasto fuori da Euro 2012 dopo aver fatto tutte le qualificazioni da titolare e averlo saputo dai giornali e non da Prandelli".