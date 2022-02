Terza medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino. E' Dominik Fischnaller a conquistare il bronzo nella gara dello slittino singolo maschile, chiusa col tempo di 3:49.686: soltanto il tedesco Ludwig e l'austriaco Kindl precedono l'azzurro, che si prende una grande rivincita rispetto alla cocente delusione della precedente edizione di Pyeongchang, quando aveva mancato la medagli per appena 4 millesimi.



Decisivi per il risultato dello slittinista azzurro l'errore commesso dal lettone Aparjods, uno dei grandi favoriti per salire su uno dei tre gradini del podio.