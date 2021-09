L'ex attaccante della Roma, ora alla Lazio, Pedro Rodriguez, ha rilasciato un'intervista circa la sua esperienza in giallorosso. Queste le parole ai microfoni di Lazio Style Radio: "Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile, mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza. Quando ho parlato con Sarri era una opportunità, è vero che da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere ma sono felicissimo di essere qui”. L'ex Roma ha risposto anche ad una domanda su un suo possibile gol nel Derby: "La Roma è il passato, non voglio parlarne. Sono qui per lavorare molto con questa squadra e con Sarri. Voglio dare tutto e aiutare sempre i compagni, questo è ciò a cui devo pensare”.