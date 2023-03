Tutto fermo in casa Lazio per il rinnovo di Pedro. Secondo il Corriere dello Sport il motivo del temporeggiamento del calciatore nel dare una risposta al club è legato a una clausola a favore della Roma.



La proposta dei biancocelesti per prolungare il rapporto di un altro anno è in stand-by da dicembre. C'è l'ipotesi ritorno al Barça dall'amico Xavi, ma è solo un'idea, come quella del Tenerife, che sta pensando di riportare a casa il classe '87. Ma non sono queste le situazioni che stanno facendo titubare dal proseguire l'avventura con le Aquile. Il quotidiano romano svela che il giocatore dovrebbe versare una determinata somma alla sua ex squadra in caso di nuovo accordo con la Lazio. Non ci sono al momento maggiori dettagli, né è chiaro se una volta scaduto l'attuale contratto a giugno, lo stesso bonus dovrebbe essere corrisposto anche andando a trattare un nuovo contratto da svincolato.