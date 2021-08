Pedro spinge per far in modo che il passaggio alla Lazio dalla Roma si chiuda il più rapidamente possibile e per questo ha scelto di rinunciare a parte dello stipendio per firmare con la Lazio. Il giocatore ha accettato anche una piccola riduzione dell'ingaggio passando dai 3,5 percepiti in giallorosso ai 2,5 milioni netti più bonus a stagione che percepirà in biancoceleste.