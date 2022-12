Bruno Guimaraes wore a signed Pele shirt before his match pic.twitter.com/bdmPHDicC7 — ESPN FC (@ESPNFC) December 31, 2022

Continuano gli omaggi in giro per il mondo nei confronti di, scomparso due giorni fa adopo una lunga malattia. Quest’oggi non sono passati inosservati i ricordi dei connazionali, protagonisti in campo rispettivamente con. Il primo, titolare con i Red Devils ha indossato una maglia, sotto la tenuta da gioco, con la seguente scritta: “Riposa in pace Pelè”.invece quanto fatto dal centrocampista dei Magpies, presentatosi in campo con la maglia del Brasile. Dietro ile il nome del campione verdeoro morto all'età di 82 anni. Tutti i club della, nel turno in corso, stanno indossando la fascia nera in segno di lutto con tanto di minuto di silenzio.