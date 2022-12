Pele and Maradona sharing a beautiful moment. They are together again now pic.twitter.com/w1lNLSJU2J — SPORTbible (@sportbible) December 29, 2022

"Maradona è meglio e Pelè". Lo cantava, già prima che Diego Maradona approdasse al Napoli. Aveva ragione sulla classe sconfinata del Pibe de Oro, ma non potremo mai misurare chi, deisia stato davvero il migliore. Men che meno oggi che, cedendo alla malattia che lo aveva costretto in ospedale nei giorni di Natale. Poco più di due anni fa era volato in cielo Maradona, lui gli aveva dedicato delle parole bellissime."Oggi sono sette giorni che te ne sei andato" - scriveva Pelè all'inizio di dicembre 2020. "Eri un genio che incantava il mondo. Un mago con la palla ai piedi. Una vera leggenda. Ma soprattutto per me sarai sempre un grande amico con un cuore ancora più grande".. "Oggi so che il mondo sarebbe molto migliore se potessimo paragonarci di meno e cominciassimo ad ammirarci di più". Pelè era grande anche fuori dal campo, e scherzava con l'amico Diego: "Sì, con quel sinistro facevi quello che vuoi, ma io segnavo anche col destro e di testa".- Il confronto fra Pelè e Maradona è qualcosa che viene naturale come le loro giocate, quelle che loro per primi hanno proposto sui massimi palcoscenici, ma probabilmente, come O Rei ha sempre detto,Non è un caso se la FIFA, quando ha dovuto stabilire chi fosse il giocatore del Secolo, non ha saputo decidere e ha assegnato il titolo ex aequo a entrambi.Maradona ha vissuto al massimo, insegnando a tutti, a modo suo, che bisogna imparare a dimostrare amore più spesso.prima di prendere un pallone e cominciare a palleggiare sopra le nostre teste, che ancora per decenni, siamo sicuri, penseranno a quello che sapevano fare questi due dei del calcio.