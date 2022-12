Tra le sue mille vite Pelé è stato anche un politico. Era il 1995 quando il presidente brasiliano Cardoso lo nominò ministro straordinario per lo sport, e lui propose subito una legge per ridurre la corruzione nel calcio brasiliano. La 'Legge Pelé', la chiameranno. Tre anni in politica, prima delle dimissioni arrivate nell'aprile del 1998 per dedicarsi ad altro. Pobabilmente era la persona più famosa al mondo, una vita tra la gente: ha ricevuto 70 premier, 40 capi di Stato e 3 Papi. Nella nostra gallery le foto di Pelé con le personalità più importanti.