L’ultimo scambio di battute, via social, tra O Rei e Le nouveau Roi: perfettamente in linea coi tempi, vista l’impossibilità di parlarsi di persona o di toccarsi, concostretto ad osservare le partite dell’ultimo Mondiale da una stanza d’ospedale all’Albert Einstein di San Paolo ea dare spettacolo negli stadi del Qatar. E aPerché nessuno prima dell’asso francese aveva realizzato 12 gol in Coppa del Mondo a questa età., nel momento più complicato per una personalità capace di andare oltre il calcio e per questo di definirlo come lo sport più popolare sul pianeta e in quello di massimo splendore per il fuoriclasse destinato a raccogliere la pesante eredità del post Messi e del post Cristiano Ronaldo., capace di conquistare da protagonista il suo primo titolo Mondiale a 19 anni e di andare a tanto così da un clamoroso bis poche settimane fa dopodella prima parte della carriera della stella del Paris Saint-Germain.Soltanto le stagioni a venire e quello che riuscirà a conquistare, a livello di club ma soprattutto con la maglia della Francia, saranno in grado di rispondere alla fatidica domanda se Mbappé potrà un giorno sedersi al tavolo dei più grandi: conNon hanno potuto parlarsi né toccarsi nelle ultime settimane, non come in occasione dinella quale O Rei parlava dell’ascesa del giovane Mbappé e del confronto con Neymar, il brasiliano che più di chiunque ha provato negli ultimi tempi ad entrare nei cuori dei suoi connazionali, coi suoi colpi e le sue invenzioni. Senza riuscirci. “Lui ha vinto un mondiale a 19 anni. Quando ci siamo visti mi ha reso omaggio,”, diceva Pelé nel 2018. Se non è un’investitura questa…