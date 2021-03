Graziano Pellé difficilmente sarà pronto per scendere in campo questa sera contro l'Inter, ma quella di oggi rappresenta una data importante per il centravanti salentino che ha ottenuto la sua prima convocazione con la maglia del Parma ed è pronto a far ripartire la sua vita calcistica in Italia.



Chi non vuole però pensare alla nuova vita in Italia e continua a sognare le vacanze è la splendida compagna e futura moglie, la modella ungherese Viktoria Varga che come confermato dal suo ultimo post social ha ribadito la volontà di tornare a viaggiare postando le foto di tanti dei posti incantevoli in cui è stata. Incantevole è però anche lei, bellissima in tutti i suoi outfit.



Noi ve la mostriamo nella nostra gallery e voi... "Dove vorreste andare?"