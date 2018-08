Il tempo di entrare in campo ed esultare. Allo stadio Matmut Atlantique di Bordeaux, al 59esimo minuto si alza la lavagnetta del quarto uomo: in rosso il numero 11 in verde il 23, che tradotto vuol dire fuori Adama Traoré dentro Pietro Pellegri. Con i girondini avanti 1-0, Jardim decide di affidarsi al classe 2001 italiano, alla prima presenza in stagione. E, puntualmente, arriva il gol. Il primo in Francia per chi, a 17 anni, 5 mesi e 9 giorni, continua a scrivere record su record.



IL GOL! - Pressione immediata su Kounde, palla scippata, botta tremenda col mancino che si schianta alle spalle di Costil. 4 minuti per un gol, 4 minuti per il primo gol in Ligue 1, 4 minuti per esultare con rabbia e abbracciare Antonio Barreca, arrivato in estate dal Torino. Ma non per finire davanti a Kylian Mbappé.



I RECORD - Lo scorso anno è stato il giocatore più giovane a debuttare in Ligue 1 con la maglia del Monaco: era il 16 febbraio 2018, il suo trasferimento dal Genoa al Monaco era ancora fresco, e il 2001 italiano metteva piede in campo nella sfida vinta 4-0 contro il Digione. 16 anni, 11 mesi e 2 giorni, primato di precocità di Mbappé cancellato. Poi l'infortunio, che non eclissa però l'ambizione: "Voglio rientrare prima del 10 maggio e segnare per battere Mbappè che è stato il più giovane". Niente da fare, la rete arriva solo oggi: Pellegri è il secondo marcatore più giovane all-time del campionato francese. La stella del PSG ci aveva messo 4 mesi in meno dell'ex Genoa, che di record ne ha scritti anche in Italia: il più giovane a debuttare in Serie A, il terzo più giovane (dietro Amadei e Rivera) a realizzare il primo gol in Serie A (contro la Roma, nell'ultima di Totti), il più giovane di sempre a realizzare una doppietta. Fa niente, se oggi, è arrivato il ko contro il Bordeaux. Il cammino di Pellegri prosegue tra ambizione e gol. E record.



