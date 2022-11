, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di finale di Champions League.parla nell'intervista concessa a Tuttosport della sua prima parte di stagione in Germania e delle prospettive per il futuro, con tanti riferimenti al club proprietario del suo cartellino, la: campionato diverso, paese con altri costumi rispetto al nostro. Appena arrivato ad agosto, mi sono subito dovuto gettare nella mischia e ho dovuto accelerare il processo di adattamento. E poi", dichiara l'esterno classe '99. Un'altra differenza è l'approccio tattico alle partite: "In Italia siamo molto conservativi, qui invece si guarda sempre avanti e si va sempre alla ricerca del gol. E infatti vengono fuori spesso partite e risultate molto spettacolari".Sul rendimento della squadra: "e dietro la quale esiste un progetto bellissimo. Un paragone tra Glasner e Allegri? Difficile, trattandosi di due campionati diversi, ma quello che li accomuna è la personalità, hanno un carisma molto forte".Sui suoi idoli: "e Alphonso Davies".Sulla Serie A e: "L'obiettivo dichiarato è di terminare tra le prime quattro e, per quello che stanno facendo, ci stanno riuscendo e sono certo che porteranno a termine la missione".Pellegrini conclude l'intervista con un parere sugli obiettivi dell'Eintracht: "Proseguire di questo passo su tutti i fronti.".