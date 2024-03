Pellegrini è tornato super, la Roma fissa il prezzo: 50 milioni. Gli scenari sul mercato

É tornato al gol dopo due anni in Nazionale nell’amichevole contro l’Ecuador, con De Rossi in panchina si è ripreso la Roma. Pellegrini sta vivendo un momento d’oro fatto di gol, 7 in campionato e 2 in Europa League, assist e prestazioni sempre di livello altissimo. Lorenzo è tornato a splendere in tutto il suo talento, serviva la scintilla giusta dopo essere finito nel dimenticatoio con Mourinho. Quella scintilla che è scoccata con De Rossi, presente e futuro della Roma.

I Friedkin vorrebbero costruire il nuovo corso giallorosso sui giovani Bove e Zalewski, sulla solidità difensiva di Mancini e Ndicka. Pellegrini merita un discorso a parte:Difficile, oggi, parlare di un giocatore incedibile anche se la proprietà preferirebbe fare cassa con altri giocatori.