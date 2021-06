Lorenzo Pellegrini e la Roma, una storia che dura tanto ma che per proseguire ha bisogno di una firma. Anzi due. Da più di un anno, infatti, va avanti il tira e molla legato al rinnovo del capitano romanista che dovrà vivere per forza di cose una svolta entro la fine di questo mercato. Pellegrini, infatti,. Il centrocampista, che sta seguendo l’Europeo da casa dopo l’infortunio, aspetta la chiamata della Roma mentre il suo entourage ha avuto già diversi contatti conLa Roma vorrebbe tenere Pellegrini, almeno a parole. Lo ha ribadito Pinto qualche settimana fa ed è quello che trapela anche in questi giorni da Trigoria. A che prezzo però? E qui la sicurezza svanisce. Perché il club non ritiene idoneo un forte aumento di stipendio per il numero 7 che, al pari dei suoi compagni, ha messo in fila un sesto e settimo posto nelle ultime due stagioni.la Roma non ritiene di dover arrivare a tanto ma vuole eliminare la clausola. E sullo sfondo ci sono diversi club pronti a prendere Pellegrini sfruttando la scadenza e sperando di strappare un prezzo da 20-25 milioni.. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con Pocetta per ribadire a Pellegrini che è considerato colonna portante del progetto giallorosso., ma entrambe le parti dovranno fare un passo avanti.