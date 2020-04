Il difensore Federico Peluso ha risposto alle domande dei tifosi neroverdi durante 'A Casa Sassuolo': "Venivo dalla Juve, è stato un salto importante ma conoscevo tanti giocatori e mi avevano preparato al mondo Sassuolo. Un ambiente diverso, bello, particolare: sono orgoglioso della mia scelta".



QUALIFICAZIONE IN EUROPA - "Venendo dalla Juventus avevo stabilito dei premi legati alla salvezza ma mi è stato risposto che c'era un progetto diverso e che se avessi voluto avrei dovuto mettere un premio per l'Europa".



JUVE - "Un sogno, arrivare in un club così importante è stato il coronamento di tutti gli sforzi fatti da bambino".



ATTACCANTE - "Il più difficile da marcare? Ne ho affrontati tanti forti, ma se devo dirne uno dico l'Ibrahimovic di qualche anno fa: è stata una guerra, non una partita".



TALENTO PIU' FORTE VISTO A SASSUOLO - "A livello tecnico Sensi, ha una qualità incredibile. Come crescita Locatelli, dall'anno scorso ad oggi è diventato incredibile: sarà il futuro della Nazionale".



SALTO DALLA JUVE AL SASSUOLO - "Una delle scelte più azzeccate che ho fatto. Sono arrivato dalla Juve, ma non è stato un passo indietro: le soddisfazioni che mi sono tolto con questo club le paragono agli scudetti con la Juve, perché ho conosciuto persone incredibili, anche a livello dirigenziale".