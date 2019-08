L’ex esterno della Juventus Simone Pepe apre il libro dei ricordi parlando della sua esperienza in bianconero ma anche del resto della sua carriera e della sua nuova vita da procuratore.“Con Conte si è lavorato più a livello tattico, Allegri è stato più bravo a gestire il gruppo”.“Grande, sotto tutti i punti di vista. Anche all'Inter ha riplasmato l’ambiente, ero a San Siro lunedì e c’erano 65.000 persone, chi non aveva reso al massimo negli anni scorsi ha fatto una grande partita. Non è mai facile vincere, il Lecce ha fatto una buonissima partita. Per lo scudetto la Juve è favorita sa come si vince, ha vinto per tanti anni ed ha una corazzata, ha una squadra fortissima. Le altre si stanno attrezzando per mettere un po' in difficoltà i bianconeri. Inter e Napoli sono migliorate, sarà una corsa a tre”.