#SaltBae can kiss my ass. Wanting all that attention and touching the cup. Who da fuq are you bro? You’re 2 minutes of fame are up. Next. — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) December 21, 2022

Puoi essere uno degli imprenditori e influencer più celebri sulla faccia della terra, ma ci sono limiti da non valicare.. E' così che si spiega la rabbia social e non solo montata negli ultimi giorni all'indirizzo di, il suo nome, è entrato in campo durante i festeggiamenti dell'Argentina e ha infastidito i giocatori, compreso. Un gesto che ha dato il via a tanti meme e ha fatto infuriare tanti appassionati del pallone e posto alcuni quesiti, tra questi perché si trovasse lì in quel momento. Per rispondere non basta certo il fatto che tra gli amici di Nurset, come ha ribadito lui stesso, ci siano tanti calciatori tra cui Messi stesso e persino il presidente della FIFA Gianni Infantino.- Le critiche sono piovute e pesantissime sono state quelle di. Pepito ha scritto sui social e non ha usato mezzi termini: "I tuoi due minuti di celebrità sono finiti. Avanti il prossimo".