La Roma e Stephan El Shaarawy sempre più vicini. Il rientro in Italia del fantasista classe 1992 è praticamente certo nel prossimo mercato di gennaio e la destinazione sembra essere proprio Trigoria, come ribadito dai betting analyst di Snai. La quota relativa al ritorno in giallorosso di El Shaarawy, infatti, è in calo: 1,85, contro i 2,00 di qualche giorno fa. A confermare l'idea c'è anche l’aumento, al contrario, della quota che lo vedrebbe ancora in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua: da 2,25 è passata a 2,35. Resta viva, inoltre, la possibilità di un approdo alla Fiorentina, anche se la quota era e rimane alta, a 8 volte la posta.