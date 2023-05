L’è più forte fisicamente? Arrivava prima sul pallone? Non ha sbagliato l’approccio mentale? Mancava? Sono fatti innegabili, tuttavia non credo che la differenza vista ieri sera a San Siro sia riducibile a queste semplici constatazioni. Non si sfiora nemmeno la superficie del problema.. Cosa che evidentemente non può essere. Eppure la sensazione di impotenza (soprattutto nel primo tempo) e quell’incapacità di generare insidie mirate e costanti, sono balzate all’occhio di tutti., tant’è che è possibile rintracciare dei temi tattici ricorrenti nella prestazione dei nerazzurri. In questo articolo cercherò di sottolinearne alcuni, nell’intento di spostare le argomentazioni su un livello più sostanziale e strutturale, lasciando perdere tutto ciò che si appella alla contingenza.Cosa vuol dire ‘’? Dipende solo dalla qualità, dal numero e dall’intensità dei centrocampisti? Vi mostro un’azione emblematica della partita di ieri sera, dove il protagonista è Bastoni (quindi un difensore) e il problema sono i princìpi e la struttura del centrocampo del Milan. Il duello tra singoli giocatori c’entra relativamente.Perchéè così lontano da? Perchéseguein questa precisa situazione? Perchésembra quasi attendere che gli si apra l’autostrada davanti?Il Milan pratica un 4-2-3-1 con riferimento all’uomo molto forte, e Inzaghi ha trovato il modo di dilatarlo e penetrarlo a piacimento attraverso il proprio gioco. Ora con inserimenti-invasioni, rotazioni, ora col palleggio, ora con una semplice conduzione per vie centrali come questa di Bastoni. Insomma,. Risultato: se Dzeko (dopo uno splendido movimento) non si mangia il gol, finisce 3 a 0 e non c’è nulla da dire. Chiedetevi perché accorcia primadi Krunic, su una percussione tra Tonali e Krunic., anche se l’italiano è aperto e in posizione totalmente ininfluente in questo caso?Certamente l’infortunio diha amplificato il problema, ma il 2 a 0 altrettanto emblematico è arrivato con in campo l’algerino. Su un lancio diretto di Maignan per Giroud piuttosto povero di significato,ha avuto la meglio sul francese e la seconda palla è caduta proprio su un punto debole del Milan, che con troppa foga e poca ratio si era scoperto in questo modo (Tonali e Bennacer praticamente oltre Giroud e il solo Krunic a difendere nel deserto contro le due mezzali dell’Inter).Da qui l’apertura di Barella per Dimarco. Altra cosa da spiegare:Non possiamo certo dire che Dimarco sia di per sé più pericoloso di Kvara… Evidentemente c’entrano le dinamiche del gioco, le misure diverse che bisogna adottare contro sistemi diversi…Ma torniamo all’azione del 2 a 0. Perché Dimarco mette questa palla a rimorchio? Evidentemente perché sa che coi centrocampisti, specie sul lato debole, l’Inter può far male avendo l’uomo in più.Quindi che succede dopo? Il pallone arriva ache con un controllo perfetto si incunea… Stop, fermi tutti. Ok, bravo l’armeno, ma(ancora una volta i princìpi!). E se a ciò aggiungete che Theo scivola sul più bello, questo sì che è un caso, be’, allora la frittata è fatta.Un ultimo esempio evidentissimo, che, è questa idea tattica chiaramente preparata per colpire il centrocampo del Milan. Siamo in costruzione bassa stavolta, e Bastoni la gioca a Mkhitaryan che scende incontro, tallonato da Tonali. Notate Krunic su Barella lì dal cerchio di centrocampo, e il varco tra che si apre tra lui e Tonali. Brahim Diaz sta appena più alto, sul turco, per impedirgli la prima costruzione. Il problema è che il vertice basso del centrocampo dell’Inter si sgancia. L’avevo già definita in una maniera oscena questa cosa:, ve lo ricordate?Ebbene, si sono riviste le stesse cose a distanza di mesi,. Le stesse difficoltà strutturali, come se le sconfitte dei rossoneri nei precedenti fossero state interpretate da giocatori e staff nel modo più sbagliato, cioè come un banalissimo ‘momento no’.