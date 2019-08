"James Rodriguez? Ci stiamo pensando e stiamo ragionando, così come per Icardi e Lozano". Parole e musica di Aurelio De Laurentiis che per il suo Napoli continua a sognare un mercato in grande ed è pronto, nonostante la partita a scacchi che sta giocando con il Real Madrid, a piazzare l'affondo decisivo per regalare il trequartista colombiano a Carlo Ancelotti.



SOLO IL NAPOLI - Sì perché la notizia positiva per il club azzurro è arrivata qualche giorno fa dal presidente Enrique Cerezo dell'Atletico Madrid, primo grande rivale nella corsa al giocatore: "James Rodriguez? La nostra rosa è completa e competitiva così". Una marcia indietro che si aggiunge al no secco rifilato al Real Madrid dal Manchester United, a cui il colombiano è stato offerto nell'operazione per portare da Zidane Paul Pogba. A conti fatti fra i club realmente interessati al fantasista classe '91 rimane soltanto il Napoli.



SENZA RINNOVO NIENTE PRESTITO - De Laurentiis è consapevole di essere tornato in vantaggio nella trattativa con il Real Madrid, ma continua ad offrire alle Merengues soltanto un prestito senza diritto di riscatto. Un'opzione che il presidente Florentino Perez non può prendere in considerazione perché con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 si ritroverebbe, a soltanto un anno di distanza dalla scadenza, senza la certezza di un compratore per il colombiano. Per accettare un prestito biennale, invece, James rodriguez dovrebbe firmare subito un rinnovo di contratto che, invece, non sta nemmeno trattando.



UNO SFORZO REAL - Una partita a scacchi dicevamo che grazie all'uso sapiente del fattore tempo potrà agevolare la prossima mossa del Napoli. Il Real Madrid, finora, non ha mai abbassato le proprie pretese, ma ha anche costantemente escluso James Rodriguez dal progetto tecnico di Zidane. Senza pretendenti e con solo il Napoli alle porta a cui non sarà possibile concedere un prestito l'unica opzione rimasta potrà essere quella di una richiesta al ribasso sul costo del cartellino affinché De Laurentiis possa presentare un'offerta di acquisto a titolo definitivo per il colombiano. Uno sforzo necessario da entrambe le parti per la buonuscita dell'affare.