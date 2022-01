Sono 21 i giocatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per la prima gara del girone di ritorno in programma domani alle 16.30 al Gewiss Stadium di Bergamo contro il Torino.La squadra granata, bloccata dall'Asl locale, non è partita alla volta della città orobica, ma per l'Atalanta si tratta di una vigilia come tutte le altre: nella lista diramata da Atalanta.it, due new entry dalla Primavera.



47 Tommaso Bertini

46 Giorgio Cittadini

28 Merih Demiral

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

33 Hans Hateboer

72 Josip Iličić

7 Teun Koopmeiners

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

13 Giuseppe Pezzella

99 Roberto Piccoli

31 Francesco Rossi

42 Giorgio Scalvini

57 Marco Sportiello

2 Rafael Toloi

77 Davide Zappacosta