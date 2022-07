Niente Bologna per Lorenzo Lucca. Dopo il sì al ds rossoblù Giovanni Sartori, l’attaccante ha cambiato prospettiva decidendo di accettare una proposta difficile da rifiutare. Olanda, Amsterdam. Eredivisie, Ajax.



IN POCO TEMPO - L’operazione lampo si è concretizzata, per il club olandese, nelle ultime ore. Anche se qualche base era stata messa a gennaio, quando Claudio Chiellini, ds del Pisa, durante un pranzo di lavoro fece il nome dell’attaccante azzurro al manager di Alfred Schreuder, allora sulla panchina del Bruges. Lucca, attenzionato da diversi club italiani e stranieri, oggi è pronto al salto in Olanda, dopo l’arrivo proprio di Schreuder sulla panchina dell’Ajax, lo scorso maggio.



E IL BOLOGNA? - L’attaccante sembrava dover passare al Bologna: almeno, martedì la trattativa era chiusa sulla base di circa 8 milioni più bonus. Poi l’attesa della dirigenza del Pisa per la formalizzazione dell’accordo, diventata decisiva. Ieri sull’attaccante è piombato l’Ajax: l’offerta, modulata sulle stesse cifre di quella del Bologna, prevede solo l’iniziale prestito a una cifra più alta, 1,5 milioni. Per l’attaccante, a quel punto, nessun dubbio: troppo il fascino di un club come l’Ajax, maggiore la visibilità. Gli olandesi sono pronti a definire gli ultimi dettagli, il giocatore è a un passo dal diventare il primo giocatore italiano a vestire la maglia dei Lancieri. Questione di tempo, ormai poco.