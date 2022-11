Domani inizieranno i Mondiali in Qatar. Come noto, non ci sarà l’Italia. Per una strana coincidenza, però, gli Azzurri di Roberto Mancini saranno in campo contro l’Austria. In un’amichevole che definire inutile sarebbe pure riduttivo. Tutti, oggi, si chiedono il motivo.



COLPA DELLA RAI - Domani, nel pomeriggio italiano, andrà in scena la cerimonia inaugurale della rassegna qatariota. Una festa, come sempre accade per il massimo torneo calcistico. Alle 17 toccherà poi alla gara tra i padroni di casa e l’Ecuador. Tutto in rigorosa esclusiva sulla Rai. E poi? In serata, chi avrà ancora voglia di tenere accesa la tv, potrà assistere ad Austria-Italia, con le due squadre impegnate a Vienna.



PALINSESTO - La coincidenza è presto spiegata. Colpa del palinsesto televisivo. La Figc avrebbe infatti voluto programmare questa amichevole oggi, tre giorni dopo quella giocata in Albania, ma la Rai, che ha i diritti della trasmissione di Austria-Italia, ha detto "No". Il sabato sera di Rai 1 è di "Ballando con le stelle", poco da fare. Nessuna trattativa possibile. Anzi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Figc ha pure declinato la controproposta Rai di giocare oggi, ma alle 18.30 con trasmissione della gara su Rai Sport e non su Rai Uno.