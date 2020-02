. Trentasette gol in stagione (e siamo a metà febbraio...), dieci gol in sette partite di Champions League, undici gol in sette partite da quando è arrivato al Borussia Dortmund. Semplicemente mostruoso, anche contro il PSG di Neymar & co. Mao il Manchester United? In realtà, entrambi i club volevano provare il blitz per Haaland e avevano dato. Anche la Juve, pronta a uno sforzo invernale per la prima punta norvegese che Paratici conosceva da anni.LA MOTIVAZIONE - Mino Raiola ha incontrato tutte queste società, lo ha fatto anche il papà di Haaland che viene dal mondo del calcio. Faccia a faccia con le idee chiare già da novembre:o di contratto, ha sempre chiesto al suo entourage di poter lasciare Salisburgo soltanto per une una vetrina in Champions League (che il Manchester United non aveva...). Da parte propria,; dall'inizio è stato chiaro, non ha voluto mettersi in concorrenza in un reparto dove gente come Dybala o Higuain inizia in panchina ogni settimana., crescere, giocarle tutte. Proprio tutte. Detto, fatto. Tutto questo soprattutto perché, senza fretta, passando proprio da Dortmund. Le commissioni sono state alte ma tutti i club erano aperti a pagarle, Juve compresa. La clausola è stata un vero e proprio regalo.. E oggi, il Borussia Dortmund gode. Pur sapendo che rischierà di perderlo molto prima della scadenza del contratto quinquennale.