Auf Wiedersehen Julian. Il Bayern Monaco ha dato il ben servito a Nagelsmann, una decisione che può sorprendere fino a un certo puntoarrivato puntualmente nel weekend, con la sconfitta 2-1 contro il Bayer Leverkusen, che ha fatto scivolare l'FC Hollywood, come viene chiamato la squadra più vincente di Germania, al secondo posto, a -1 dal Borussia Dortmund. Nulla di irrimediabile, ma sufficiente per dare una scossa a un ambiente che a dirla tutta si aspettava un cambiamento. Se non ora al massimo a giugno, nonostante il contratto in scadenza nel 2026. Prima o poi, lo sporco nascosto sotto il tappeto sarebbe venuto fuori, la doppietta su rigore di Palacios alBayArena ha aperto il vaso di Pandora e accelerato i tempi della rivoluzione.considerando gli imminenti impegni contro Dortmund in campionato, Manchester City nei quarti di finale di Champions League e Friburgo nei quarti di finale di Coppa Germania (la Supercoppa di Germania vinta a luglio contro il Lipsia viene considerata lontana anni luce),a lungo corteggiato nel 2018, prima del trasferimento al Paris Saint-Germain.Il generale attualeSecondo la stampa tedescaIl 35enne(il club non ha mai digerito la relazione Lena Wurzenberger, giornalista della Bild)(ha - per esempio - etichettato come inutile la presenza del Bayern all'Oktoberfest, lo scorso autunno) non hanno fatto che peggiorare la sua situazione. L'ultima uscita pubblica,, lo storico preparatore dei portieri amico di Manuel Neuer, hanno convinto il presidente Oliver Kahn a cambiare.Nagelsmann si 'è scavato la fossa da solo', maC'è infatti una clausola nel contratto che chiarisce i dettagli dell'indennità in caso di licenziamento: a partire dal secondo anno, vale a dire al termine di questa stagione, entrano in vigore le indennità forfetarie, che si riducono anno per anno fino al 2026, per questo scaricare l'allenatore tedesco prima del 30 giugno. E l'ingaggio di Nagelsmann, circa 660 mila euro all'anno, non è di certo a buon mercato.