In 13 presenze ha segnato solo un gol (che non era proprio un gol) e firmato un solo assist (che non era nemmeno un assist). Andatevi a rivedere Fiorentina-Spal, quinta giornata, e capirete cosa intendo., ed è sempre stato sostituito. Col Torino è rimasto a sedere in panchina, il 27 ottobre, mentre è stato escluso dalla trasferta di Bologna, tre giornate fa, a causa di una lombalgia. Si è rivisto dunque controNel primo caso l’ex bianconero è entrato a partita in corso, si vedeva che voleva far bene: e benino, forse non bene, ha fatto, in 25 minuti, nonostante al suo ingresso le squadre fossero ancora sullo 0-1.invece, promosso nuovamente titolare,. In primis Pioli, che lo ha tirato giù all’intervallo dopo un primo tempo incolore. In secondo luogo i tifosi, che ora si interrogano sul senso di un’operazione che aveva illuso e fatto sognare.LA GOCCIA – Domenica al Mapei Stadium è stata certamente una goccia a far traboccare il vaso., figuriamoci cosa può aver pensato il tecnico della Fiorentina mentre si consumava sotto i suoi occhi, nei minuti di recupero del primo tempo.ERRORI SUOI – Quella che potrebbe apparire come una scelta dettata da un’insofferenza improvvisa e in fin dei conti anche un po’ eccessiva da parte dell’allenatore viola, è in realtà una reazione quasi ineccepibile.O per lo meno, potrebbe, se non avesse toccato soltantonell’arco di un tempo, la metà dei quali persa per il campo.Fare un controllo giusto qui voleva dire andare a sfruttare un vantaggiosissimo 4 contro 3.ERRORI ALTRUI –Di quei 10 palloni giocati a Reggio Emilia,Che poco lo hanno rifornito, e spesso anche male., e perdere così contatto con la partita, se chi ha il compito di servirlo gli fa arrivare dei palloni nei tempi e nei modi sbagliati. O nel caso diHai un esterno estroso nell’uno-contro-uno? Su un giro-palla del genere non puoi non servirlo. Anche se ha appena sbagliato (non era questo il caso), tu dagliela di nuovo. Deve poter puntare ripetutamente.verso la sua zona,, da prendere e puntare verso l’area (situazione ideale per uno con le sue caratteristiche), è stata questa. Un lancio di Veretout.IL PARERE DI IACHINI –che, proprio, si potrebbe riprendere sul caso Pjaca (e non solo)., intervistato tempo fa, diceva: “Io lo scorso anno ho adattato le ali (Berardi e Politano) a centravanti, ha funzionato. Solo Stefano (Pioli, ndr) però sa se loro due (Pjaca e Chiesa, ndr) possono rendere giocando centrali.”. Sotto, nel finale di Fiorentina-Juventus, Chiesa riceve centralmente, spalle alla porta, un lancio dalla difesa, quindi si gira verso la sua destra e apre per Pjaca. Una giocata semplice che mette nelle condizioni il compagno di puntare il proprio marcatore. L’esterno verrà fermato solo in extremis, triplicato, grazie a un salvataggio di Chiellini.come Simeone in questo caso, proprio come lo era quella di Babacar a Sassuolo.. Il terzo uomo, nella visione di Iachini, non sta già là davanti, arriva da dietro a sorpresa, ed è o un laterale o una mezzala (Benassi o, tornato nel suo ruolo, Veretout).PIACCIA O NON PIACCIA, NELLO SCHALKE.. –. Inoltre la tesi di Iachini ci suona doppiamente bizzarra, nella misura in cui in Italia abbiamo osservato Pjaca per lo più da esterno.. Nell’immagine sopra si vedono le due punte, i quinti Okzipka e Schopf, mentre la mezzala sinistra Harit punta l’uomo palla al piede. Harit convergerà e servirà il taglio di Pjaca dietro la difesa avversaria.. Anche lassù non ha giocato moltissimo:. Ecco l’azione che porta al. Si nota il tridente molto stretto, composto da Embolo, Di Santo e Pjaca.Il ritorno al ruolo di esterno puro nel 4-3-3 della Fiorentina, con tutti i compiti difensivi annessi e connessi, potrebbe forse piacergli un po’ meno, pur essendo ancora nelle sue corde.