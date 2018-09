Florentino Perez 'perdona' Cristiano Ronaldo. Nel corso dell'assemblea dei soci del Real Madrid, il presidente delle merengues ha toccato vari temi e ricordato con affetto Zinedine Zidane e, appunto, CR7: le sue dichiarazioni.



BILANCIO - "Per la prima volta nella sua storia il Real è campione d'Europa di calcio e di basket, siamo felici di vivere un ciclo storico sportivo, economico e sociale. La tredicesima (Champions, ndr) ha consolidato un progetto sportivo iniziato nel 2000. Ancora una volta il Real è stato l'unico capace di vincere tre Champions consecutive, che sono conseguenza del nostro progetto sportivo, del Bernabeu, dei migliori giocatori del mondo e di Spagna, ponendo enfasi sui giovani e valorizzando la carriera".



SQUADRA - "I migliori giocatori al mondo stanno già qui. Abbiamo una squadra spettacolare con undici giocatori al Mondiale. Un Modric che è stato eletto miglior giocatore, miglior centrocampista della Champions e che aspira al premio The Best. Menzione speciale per Varan, per essere anche Campione del Mondo con la Francia".



ACQUISTI - "Sono arrivati giocatori come Vinicius, una delle stelle emergenti, o Odriozola, un portiere di 18 anni con un futuro spettacolare. Dieci giocatori della prima squadra sono canterani e uno di questi è Mariano. Continuiamo con l'idea di dare in prestito i giovani. Courtois arriva da miglior portiere del Mondiale di Russia e con un grande futuro davanti al Real Madrid".



LOPETEGUI - "Arriva senza aver perso una sola partita con la Spagna".



RONALDO - "Uno dei punti di riferimento, è il miglior cannoniere della storia del club e degno successore di Di Stefano. E' stato un punto di riferimento e la sua storia sarà raccontata di generazione in generazione. Un esempio per tutti quelli che indossano questa maglia. Grazie di tutto Cristiano".



ZIDANE - "Un altro dei nostri punti di riferimento per sempre. Come allenatore della prima squadra, è entrato nella storia come uno dei giganti del Real Madrid. E' uno dei nostri grandi miti e sa che, come Cristiano, questa sarà per sempre casa sua".